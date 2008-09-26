Открылась V Международная выставка "Слобожанський міст-2008"

25 сентября в Сумах открылась V Международная универсальная выставка "Слобожанський міст-2008", которая проходит в рамках IV Международного экономического форума "Инвестиции. Партнерство. Развитие".

Как передает корреспондент УНИАН, выставочный зал находится в помещении Легкоатлетического манежа Украинской академии банковского дела. Здесь представили свои экспозиции 139 предприятий-участников мероприятия из Сумской области, других регионов Украины, а также из Германии, Италии, Нидерландов, России, Индонезии, Узбекистана, Польши, Литвы и других стран.

Среди гостей выставки - представители зарубежных миссий и посольств, аккредитованных в Украине, официальные иностранные делегации, отечественные и иностранные инвестиционные компании, фонды, финансовые учреждения, иностранные представительства торгово-промышленной палаты, представители бизнес-кругов и научные работники региона.

"Это событие является показателем привлекательности потенциала нашего края для инвестирования и в который раз подтверждает, что Сумщина – европейский регион. Мы открыты к сотрудничеству и готовы развиваться вместе с партнерами. И эта выставка… четко направлена на налаживание производства отечественной продукции, ее реализации на мировом рынке и поиск новых деловых партнеров", – заявил на открытии выставки временно исполняющий обязанности главы Сумской областной государственной администрации Николай ЛАВРИК.

Вице-президент торгово-промышленной палаты Украины Валерий БЕЛЫЙ во время пресс-конференции отметил, что эта выставка – «отражение экономической мощи региона». "В этом году она в два раза масштабнее, что положительно характеризует область", - подчеркнул он.

В свою очередь президент Сумской торгово-промышленной палаты Константин МАКАРЕНКО рассказал, что «Сумщина ведет мощную и жесткую политику презентации собственного потенциала и привлечения инвестиций».

При этом он выразил неудовлетворение отсутствием в Сумах специализированного выставочного комплекса, но сообщил, что накануне он решил вопрос о выделении Сумской ТПП земельного участка в центре города под такое строительство.

«За два года Сумская ТПП построит в областном центре выставочный комплекс. Вопрос с его финансированием также практически решен», - заявил К.МАКАРЕНКО.

В интервью УНИАН начальник отдела координации выставочной деятельности и презентационных мероприятий Департамента развития экспорта Министерства экономики Украины Валерий БАЛЯСНЫЙ рассказал, что Кабинетом министров Украины утвержден перечень наиболее престижных выставок Украины на 2009 год, который предоставлен 65 посольствам Украины за рубежом, чтобы привлекать иностранных посетителей. В этот список вошла и сумская выставка "Слобожанський міст".