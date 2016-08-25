В Кривом Озере полицейские избивали и стреляли в мужчину в наручниках, трое уже задержаны - Луценко

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Трое врадиевских полицейских, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Кривом Озере, еще вчера задержаны. Экспертиза установила, что, кроме побоев, полицейский стрелял по закованному в наручники из травматического пистолета", - сообщил Луценко и добавил, что сегодня состоится суд по вопросу ареста.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.

Тело потерпевшего для проведения судебно-медицинской экспертизы было направлено в Николаевский областного бюро судебно-медицинских экспертиз с целью установления реальной причины смерти.

Кроме того, в связи с указанными событиями, сегодня в помещении Кривоозерского отдела Первомайского местной прокуратуры состоится прием граждан руководителями прокуратуры и полиции «с целью установления других фактов о неправомерных действиях со стороны сотрудников полиции».

Вместе с тем местные СМИ сообщили, что шесть полицейских, которые задерживали погибшего, перевезли в Николаев для их безопасности. Люди, которые собрались у отделения полиции, бросались на правоохранителей с кулаками, пытались опрокинуть автозак, в котором вывозили полицейских, но самосуда удалось избежать.