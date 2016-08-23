В Харькове женщину, прыгнувшую с двумя детьми под поезд метро, будут лечить принудительно

Об этом сообщает newsroom.kh.ua.

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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, экспертиза пришла к выводу, что 34-летней женщине необходимо срочное лечение. Кроме того, несколько недель назад по ходатайству прокуратуры горе-матери изменили меру пресечения - перевели из СИЗО в спецбольницу.

Напомним, инцидент произошел 11 мая на станции метро "23 Августа". Женщина прыгнула под поезд и потянула с собой детей 6 и 10 лет. К счастью, машинист успел вовремя затормозить. В результате ЧП никто не пострадал.