Обнаружены миллионные злоупотребления деньгами постраждавших от наводнения

Контрольно-ревизионное управление обнаружило в Черновицкой области значительные злоупотребления средствами, которые выделило государство на компенсацию материальных убытков пострадавшим от катастрофического паводка, произошедшего в Западной Украине 23-27 июля этого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КРУ в Черновицкой области, работники управления, которые принимают участие в работе комиссий по определению размера убытков, нанесенных стихийным бедствием, по 33 объектам в Выжницком, Заставнивском, Новоселицком и Сокирянском районах обнаружили завышение размера нанесенного ущерба и предупредили лишнее выделение бюджетных средств в целом на сумму 634 тысячи гривен.

В КРУ в области и ГлавКРУ Украины работают "телефоны доверия", на которые продолжают поступать сообщения и обращения от пострадавших в результате наводнения граждан. На данное время зарегистрировано 64 таких обращений из Буковины, 39 из которых уже проработано.

Повторными обследованиями, проведенными по таким обращениям при участии работников КРУ, 21 пострадавшему гражданину Герцаевского, Кицманского, Новоселицкого районов и г. Черновцы доначислено почти 440 тыс. грн. денежной компенсации. При повторных обследованиях также обнаружены случаи лишней выплаты 8 тысяч гривен денежной компенсации 51 гражданину Хотинского района и г. Черновцов, домохозяйства и приусадебные участки которых фактически не были повреждены стихией.

В то же время во время совместных проверок с Управлением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Черновицкой области установлено необоснованное включение одного объекта, который фактически не был подтоплен, в Перечень безотлагательных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия на сумму 20 млн. грн. и в Перечень объектов, включенных в Генеральный план проведения безотлагательных ремонтно-строительных работ на сумму 3 млн. грн. Также в трех случаях граждане были безосновательно отнесены к ІІ категории пострадавших и им было начислено почти 138 тыс. грн. денежной помощи, сообщили в КРУ.