В Днепропетровской области 20 семей военнослужащих получили ордера на постоянное и служебное жилье
В Днепропетровской области, в городе Каменском, сегодня 20 семей военнослужащих получили ордера на постоянное и служебное жилье в новом доме.
Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, документы вручил заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-лейтенант Александр Дублян.
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Среди новоселов - участники проведения антитеррористической операции на востоке страны, действующие офицеры и военные пенсионеры, которые длительное время находились в квартирной очереди.
На торжественном мероприятии присутствовали руководящий состав и военнослужащие гарнизона города Днепр, руководство местной власти, представители фирмы-застройщика, средств массовой информации и семьи военнослужащих.
Дублян от имени министра обороны Степана Полторака поздравил всех присутствующих с 25-й годовщиной Независимости Украины.
Накануне праздника в нескольких городах участникам АТО, ветеранам военной службы и военным пенсионерам будут вручены смотровые ордера на служебное жилье.