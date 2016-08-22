В Днепропетровской области 20 семей военнослужащих получили ордера на постоянное и служебное жилье

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, документы вручил заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-лейтенант Александр Дублян.

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Среди новоселов - участники проведения антитеррористической операции на востоке страны, действующие офицеры и военные пенсионеры, которые длительное время находились в квартирной очереди.

На торжественном мероприятии присутствовали руководящий состав и военнослужащие гарнизона города Днепр, руководство местной власти, представители фирмы-застройщика, средств массовой информации и семьи военнослужащих.

Дублян от имени министра обороны Степана Полторака поздравил всех присутствующих с 25-й годовщиной Независимости Украины.

Накануне праздника в нескольких городах участникам АТО, ветеранам военной службы и военным пенсионерам будут вручены смотровые ордера на служебное жилье.