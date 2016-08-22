Порошенко наградил орденом Свободы убитого 15 лет назад журналиста Александрова

Об этом говорится в указе №338 «О награждении государственными наградами Украины по случаю 25-й годовщины независимости Украины», который размещен на сайте главы государства.

«Наградить орденом Свободы Александрова Игоря Александровича (посмертно) - украинского тележурналиста, Донецкая область», - отмечается в документе.

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Игорь Александров возглавлял телекомпанию "ТОР" в Славянске Донецкой области. Он был жестоко избит 3 июля 2001 года. Неизвестные нападавшие бейсбольными битами нанесли Александрову смертельные ранения. Он умер 7 июля в больнице, не приходя в сознание.

Перед гибелью журналист готовил к эфиру материал о связях руководства Донецкой области с криминалитетом. Председателем Донецкой областной государственной администрации в то время (в 1997-2002 годах) был Виктор Янукович.

Журналист обещал обнародовать информацию о заказчиках и исполнителях ряда убийств. Однако следующая программа в эфир не вышла из-за гибели Александрова.