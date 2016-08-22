Покорительница высоток из России: западные СМИ назвали автора самых опасных в мире селфи (фоторепортаж, видео)

Большинство фото и видео, опубликованных в Instagram россиянки, сделаны на опасной высоте.

Так, Николау фотографируется на небоскребах, мостах, краю крыш домов в разных странах мира.

Также подборку фото из Instagram россиянки опубликовала газета Daily Mail.

Читайте такжеВ Житомире умер подросток, обгоревший при попытке сделать селфи на крыше вагона в Бердичеве

Ранее в техасском городе Шугар появился памятник селфи. Он представляет собой двух девушек, которые фотографируют себя на мобильный телефон.

Увидеть скульптуру можно возле здания городской администрации. Памятник подвергся резкой критике со стороны общественности. Многие считают, что это пустая трата денег налогоплательщиков, но на самом деле скульптуру подарил городу один из местных жителей.