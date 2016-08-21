Суд разрешил НАБУ проверить телефонные звонки Авакова по делу о закупке рюкзаков для Минобороны

03:48, 21 августа 2016
Общество
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Соломенский суд Киева своим решением разрешил детективам НАБУ проверить звонки министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о закупке рюкзаков для МВД у фирмы, с которой связывают его сына Александра.

фото: УНИАН

Как говорится в постановлении суда, НАБУ разрешается изучить информацию о звонках Авакова в период с июня 2014 года по август 2016 года. Срок действия постановления - один месяц со дня его вынесения.

Читайте такжеАваков объяснил, почему закупка тактических рюкзаков для МВД прошла прозрачноКак известно, бывший заместитель Авакова Сергей Чеботарь и его сын Александр фигурируют в материалах уголовного дела по факту закупки 6 тыс. рюкзаков для нужд МВД по завышенной цене.

Ранее НАБУ получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днепровенд", которую связывают с сыном Авакова.

Как сообщал УНИАН, в феврале появилось видео со скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства. Также сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвином, который является другом сына главы МВД Арсена Авакова.

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