Аваков оправдывает Чеботаря: Он поддался эмоциям и позволил втянуть себя в скандал

Об этом глава МВД заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

"Созданный миф, который с удовольствием крутят и добросовестно заблуждающиеся люди, и подонки от журналистики. Почему я принял его отставку? Опять-таки, не потому, что много было наговорено в процессе, а потому, что он позволил себя спровоцировать и втянуть в скандал с журналистами. Дальше его гражданское право отстоять свое честное имя. Но задам вам вопрос - а что вы можете предъявить Чеботарю реально из всей той шумихи, которая была в прессе?", - сказал Аваков.

Читайте такжеЭкс-заместитель Авакова не пришел на допрос

В интервью Аваков подчеркивает роль прессы в скандале, заявляя, что журналисты делятся на "квалифицированных и неквалифицированных".

"Это обвинение звучит следующим образом: мы, журналисты, приехали в деревню, на нас напал зять Чеботаря, побил нас и уехал. Мы возмущены и требуем отставки самого Чеботаря (...) В данной ситуации чиновнику предъявляется, что это - его дом. Но это не его дом. Ага, не ваш, говорят журналисты. Тогда это дом вашей дочери. Но это и не дом дочери Чеботаря. Тогда другая версия - это дом вашего зятя. Допустим - попали. Следует требование уволить Чеботаря. Основание? Он что, этот дом своего зятя должен был указать в декларации? Не должен был", - защищает своего бывшего заместителя министр.

По словам Авакова, Чеботарь эффективно занимался снабжением министерства.

Читайте такжеЧеботарю вручили повестку на допрос, после чего он покинул Украину

"Возьмите бензин, да и любой тендер - все цены у нас всегда были ниже, чем в других ведомствах. Были и есть. Посмотрите СБУ, Минобороны... Это, разумеется, всегда предмет отдельного скандала. Кроме того, с самого начала войны добровольческие батальоны МВД всегда были лучше одеты, оснащены и накормлены, чем все другие подразделения. Это все работа нашего снабженческого корпуса, в том числе Чеботаря", - заявил глава МВД.

Как известно, в конце апреля разразился скандал: возле дома Сергея Чеботаря в селе Лесники напали на съемочную группу телеканала ZIK. Как утверждали журналисты, нападавшими оказались зять Чеботря Олег Полищук и его бизнес-партнер Сергей Гаврилко.

13 мая в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления об увольнении министра МВД Арсена Авакова из-за скандала с Чеботарем.

Однако в тот же день Чеботарь подал в отставку с должности заместителя главы МВД.