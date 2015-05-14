Кабмин уволил замглавы МВД Чеботаря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр социальной политики Павел Розенко.

«Правительство приняло отставку Чеботаря», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь написал заявление об отставке.

Ранее Радио Свобода сообщило, что 28 апреля в селе Лесники Киевской области неизвестные совершили нападение на съемочную группу программы журналистских расследований «Наши деньги» (телеканал ЗИК).

«Журналисты этой программы готовили сюжет о строительстве в лесу дома, который может принадлежать семье заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. На территории земельного участка, где возводится дом, журналисты зафиксировали машину Toyota с государственными номерами АА5555АІ, которая принадлежит жене Сергея Чеботаря – Варваре. Позже к журналистам подъехал автомобиль марки «Фольксваген» без номерных знаков. Из него вышли трое мужчин и силой отняли камеру с видеозаписью, после чего скрылись», - говорится в сообщении.

Журналисты опознали в одном из нападавших человека, с которым они общались ранее и которого видели на территории дома. Журналисты вызвали милицию и сообщили об инциденте. После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники.