Кабмин уволил замглавы МВД Чеботаря
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр социальной политики Павел Розенко.
«Правительство приняло отставку Чеботаря», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 13 мая заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь написал заявление об отставке.
Ранее Радио Свобода сообщило, что 28 апреля в селе Лесники Киевской области неизвестные совершили нападение на съемочную группу программы журналистских расследований «Наши деньги» (телеканал ЗИК).
«Журналисты этой программы готовили сюжет о строительстве в лесу дома, который может принадлежать семье заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. На территории земельного участка, где возводится дом, журналисты зафиксировали машину Toyota с государственными номерами АА5555АІ, которая принадлежит жене Сергея Чеботаря – Варваре. Позже к журналистам подъехал автомобиль марки «Фольксваген» без номерных знаков. Из него вышли трое мужчин и силой отняли камеру с видеозаписью, после чего скрылись», - говорится в сообщении.
Журналисты опознали в одном из нападавших человека, с которым они общались ранее и которого видели на территории дома. Журналисты вызвали милицию и сообщили об инциденте. После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники.