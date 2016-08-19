В Одессе состоится парад рыжих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщила организатор мероприятия, директор театра «Маски-шоу» Наталья Делиева.

По ее словам, парад начнется вечером от памятника Дюку де Ришелье – на Приморском бульваре. Принять участие в нем предлагается всем желающим, в том числе, тех, кто не обладает рыжим цветом волос.

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«Собираемся у Дюка. Красим веснушки, у кого нет, одеваем парики, кому это необходимо, берем рыжие футболки и другие рыжие предметы. Обрыживаемся, одним словом. Рыжий make-up, аксессуары и прочие атрибуты вы найдете прямо на месте», - написала Делиева.

В мероприятии примут участие известные артисты, в том числе, Георгий Делиев.

Парад пройдет до Городского сада, где состоится концерт.

«Рыжие ведущие, рыжий концерт, рыжие конкурсы с ощутимыми ценными призами, рыжая фотовыставка, рыжие сюрпризы…», - заявляет Делиева.

Парад пройдет в рамках фестиваля «Рыжий город». В шествии могут принять участие люди всех возрастов. Одно условие - огненный цвет волос, а также что-то оранжевое.

Отмечается, что рыжие выделяются в любой толпе, так как они самые яркие, самые веселые и самые темпераментные. Их появление сразу вызывает улыбку.