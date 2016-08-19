На Донетчине поймали на взятке главного врача Доброполья

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, под процессуальным руководством прокуратуры области расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) в отношении главврача Добропольской центральной больницы.

В июле к правоохранителям обратился гражданин с требованием привлечь к уголовной ответственности главного врача Добропольской центральной больницы, который требует от него неправомерную выгоду в размере 2 тысячи долларов за содействие в решении вопроса по аренде помещений больницы для размещения кофейных аппаратов.

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Сегодня, 19 августа, работники прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и представителями СБУ задерджали врача во время получения денежных средств в сумме 50 тысяч гривень непосредственно в служебном кабинете больницы.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.