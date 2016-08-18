На Львовщине погиб 23-летний военнослужащий
17:24, 18 августа 2016Общество
2233 0
На Львовщине в результате падения груза погиб 23-летний военнослужащий, житель Житомирской области.
Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований / УНИАН
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во Львовской области на территории одного из предприятий на мужчину упал груз древесностружечной плиты. В результате чего он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался по дороге в больницу.
Читайте такжеНа полигоне в Черниговской области вспыхнул пожар, взрываются боеприпасы
Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ст.272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Проводятся следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter