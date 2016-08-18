На Львовщине погиб 23-летний военнослужащий

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во Львовской области на территории одного из предприятий на мужчину упал груз древесностружечной плиты. В результате чего он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался по дороге в больницу.

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Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам ст.272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Проводятся следственные действия.