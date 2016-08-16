Во время обстрела боевиками Чермалыка погиб волонтер из Бердянска - полиция

Сегодня ночью во время обстрела боевиками территории села Чермалык Донецкой области погиб волонтер из Бердянска.

Как сообщает Волновахский отдел Национальной полиции, в 2.00 боевики открыли огонь в сторону Чермалыка. Тело погибшего 1954 года рождения нашли военные. Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 8 военных Сотрудники полиции установили, что мужчина в качестве волонтера работал мастером по ремонту военной техники. Информация о пострадавших и разрушениях села уточняется.

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