Жители на Донбассе: "Кто же мы?" - Die Presse

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Жители на Донбассе: "Кто же мы?", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В настоящее время редко встречается достоверная информация из сепаратистских регионов на востоке Украины, которые более двух лет назад были провозглашены так называемыми народными республиками под российской эгидой. Линия фронта разделяет не только позиции противоборствующих сторон – украинской армии и пророссийских сепаратистов – она также разделяет информационные миры. То, что происходит по ту сторону фронта, становится предметом ложных сообщений и слухов. Поэтому сложно уловить, что на самом деле местное население на Донбассе (как на подконтрольной Украине, так и на самопровозглашенной территории) думает о своих политических представителях.

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"Нефильтрованный" взгляд в другую реальность – большая редкость. Но бывают исключения. В середине июля в подконтрольном сепаратистам городе Горловка малые предприниматели собрались на спонтанную акцию протеста перед зданием городской администрации. "Выходите, выходите", - кричали около 500 разгневанных граждан. Они требовали обсуждения. Поводом стало резкое увеличение налогов, которое превратилось в грабеж. Если введут эти налоги, они обанкротятся в течение месяца, заявили предприниматели.

Горловка – город на фронте, который сильно пострадал от обстрелов с украинской стороны. На вопрос об отношении к правительству в Киеве, жители отвечают, в основном, негативно. Но протест также может быть признаком того, что растет недовольство и новыми лидерами. Законы должны снова быть такими, "как в Украине", потребовал перед камерой один из участников. Женщина задала вопрос, который крутится в голове у многих: "Кто же мы? Ни Украина, ни Россия, кто мы?"

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В недавно опубликованном исследовании говорится о том, к кому относятся жители зоны конфликта, и как изменилась их идентичность за два года войны. Для украинской Фабрики мысли "Донбасс" его провел немецкий институт IFAK при поддержке Национального фонда демократии и Фонда "Возрождение". Опросы, которые определяют отношение населения в зоне конфликта, очень деликатные, их результаты слишком часто используются в политических целях. IFAK сообщает, что провел интервью с более чем 1400 человек по обе стороны.

В Киеве отметили, что в отношении возможностей трудоустройства, цен на продукты питания и социальных выплат "Донецкая Народная Республика" (ДНР) потерпела масштабное поражение; большинство жителей заявили, что ситуация лучше в "подконтрольных районах". Только 18% людей на сепаратистской территории назвали себя гражданами "ДНР". Заказчики исследования с беспокойством отметили, что отношения между гражданами отдельных регионов, скорее всего, будут ухудшаться. Доля тех, кто считает себя "другим", не украинцем и не русским, в "ДНР" очень велика и составляет 31%. Но снова возникает вопрос: "Кто же мы?" Но есть то, что объединяет граждан по обе стороны линии фронта, – это ярко выраженная региональная идентичность, страх за личную безопасность, а также чувство усталости.