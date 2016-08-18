В Одессе установили новый памятник

На Греческой площади идет установка памятника городскому голове Одессы в 1878-1895 годах Георгию Маразли, сообщает Думская.net.

"Бронзовый бюст на гранитном постаменте уже возвышается между двух фонтанов, но забор еще не убрали. В настоящий момент идут отделочные работы. Рабочие кладут плитку и монтируют ступени", - говорится в сообщении.

Открыть монумент планируют через несколько дней.

Отмечается, что изваяние на Греческой - второй памятник выдающемуся руководителю нашего города, меценату и филантропу. Первый сначала тоже стоял здесь (по другую сторону "Афины"), но при Гурвице его перенесли на Маразлиевскую.

Греческая община настаивала на том, чтобы установить бюст у Английского клуба (морского музея), однако муниципалитет принял решение в пользу Греческой площади.

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Автором проекта является бывший главный архитектор Одессы Владимир Глазырин.

"Идея создания этого памятника возникла в начале ХХ века. В ноябре 1907 года городская дума приняла решение об установке бюста Маразли на Театральной площади. Эскиз разработал знаменитый одесский скульптор времен Российской империи Борис Эдуардс. Но по каким-то причинам с установкой не сложилось, и теперь греческая община Одессы решила закончить начатое", - рассказывал Глазырин.