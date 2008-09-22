Луценко: недостаточно наложено арестов на имущество

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО остро раскритиковал деятельность Закарпатского областного управления Министерства внутренних дел, и не исключил возможной смены его руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Полтаве в интервью журналистам по завершении расширенной коллегии МВД Украины с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на коллегии были заслушаны начальники Волынского, Закарпатского, Черниговского, Кировоградского облуправлений внутренних дел, были выяснены недостатки деятельности этих управлений – «в первую очередь, катастрофические результаты, неудовлетворительные результаты деятельности Закарпатского управления».

«В связи с тем, что начальник управления (Виктор ЧЕПАК – УНИАН) находится на больничном за границей, а первый заместитель не смог ответить на вопросы ни заместителей (министра), ни начальников подразделений по широкому спектру вопросов деятельности – от негативных результатов уголовного розыска до отсутствия результатов противодействия взяточничеству и нелегальной миграции. Следовательно, мы приняли решение о необходимости усиления работы в Закарпатье путем реорганизации управления МВД в главное управление, что повлечет за собой реорганизацию, увеличение штатного расписания и усиление кадрового состава», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Думаю, что начальник областного управления не справляется с занимаемой должностью, свидетельство тому – негативная деятельность по всему спектру заданий. Именно поэтому мы реорганизуем и будем увеличивать штатную численность и менять руководящий состав, очевидно, и начальника облуправления», - добавил министр.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на коллегии также рассматривалась ситуация в борьбе с наркопреступностью.

«Увидели неплохие результаты по фактическому двукратному увеличению зафиксированных сбытов наркотиков, но недостаточно наложено арестов на имущество, полученное в результате преступной наркодеятельности. Это то, чем должна заниматься милиция. Сумма изъятого наркозелья и сумма арестованного имущества, нажитого во время наркодеятельности, - милиция еще не научилась этого делать», - заметил министр.