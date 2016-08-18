Украинец погиб в результате столкновения катера и лодки у берегов Греции - СМИ

Об этом со ссылкой на украинского консула в Греции Максима Текина сообщает телеканал 112 Украина.

Согласно сообщениям в СМИ, трое мужчин и девятилетний ребенок погибли, а еще 5 человека пострадали в корабельной катастрофе в Эгейском море неподалеку от Афин.

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Инцидент произошел во вторник, 16 августа. Катастрофа произошла в результате столкновения туристической лодки, на борту которой находилось около 20 человек, со скоростным катером возле острова Эгина. Катер на полном ходу врезался в лодку и фактически разрезал ее пополам.

Всего в лодке было около 20 туристов. Они направлялись на экскурсию в бухту на острове Мони.

Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются. Отмечается, что погода на море в момент крушения была хорошая.