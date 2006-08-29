Городецкий принял предложение Пинчука

Заместителем председателя правления Корпорации “Научно-производственная инвестиционная группа “Интерпайп” (г. Днепропетровск) назначен экс-президент ООО "ТНК-ВР Украина" Александр ГОРОДЕЦКИЙ. Об этом сообщил сам А.ГОРОДЕЦКИЙ в интервью газете "Коммерсант-Украина".

«Как только на рынок просочились слухи о моем уходе… мне поступило несколько предложений. В том числе от группы "Интерпайп". Оно мне показалось очень интересным. Я посчитал для себя более правильным и интересным принять предложение "Интерпайпа", – сказал А.ГОРОДЕЦКИЙ.

При этом он добавил, что "я стану заместителем председателя правления корпорации. Вместе с коллективом мы будем нацелены на создание сильной управленческой команды, которая сможет управлять различными активами в различных отраслях экономики. Это будет и стратегическое, и операционное управление".

Как сообщал УНИАН, до этого назначения А.ГОРОДЕЦКИЙ занимал должность президента ООО "ТНК-ВР Украина".

Справка УНИАН. Александр ГОРОДЕЦКИЙ, 1960 г.р. В 1998 году начал работу в ОАО “Тюменская нефтяная компания”, занимал должности директора департамента оптовых продаж и транспортировки нефтепродуктов, старшего вице-президента ТНК. С июля 2000 года А.ГОРОДЕЦКИЙ курировал проект ТНК в Украине, возглавляя ПИИ “ТНК-Украина”, а с апреля 2003 года — ООО “ТД ТНК-Украина”. В июне 2004 года был назначен на должность президента ООО “ТНК-ВР Украина”.

“Интерпайп” – одна из крупнейших частных компаний Украины. С 1990 года осуществляет деятельность в различных отраслях экономики – металлургической, сырьевой, машиностроительной. Является четвертой по уровню мощностей трубной компанией мира, третьим в мире производителем и поставщиком железнодорожных колес. На мировом рынке бесшовных труб доля корпорации составляет 4,1%, железнодорожных колес – 10%.

Корпорация осуществляет стратегическое и оперативное управление, в частности, ОАО “Новомосковский трубный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube”, ОАО “Нижнеднепровский трубопрокатный завод”.

Товарооборот “Интерпайпа” в 2005 году составил около 1 млрд. долл.