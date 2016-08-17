Суд разрешил заочно рассматривать дело священника УПЦ МП, корректировавшего огонь боевиков по ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в январе 2015 года священнослужитель, находясь в Макеевке (Донецкая область), получил от неустановленного лица координаты местонахождения подразделений Вооруженных сил Украины возле с. Николаевка, которые в дальнейшем передал представителям террористической организации «ДНР». В тот же день артиллерийское подразделение воинской части ВСУ, которое базировалось в районе Николаевки, было трижды обстреляно со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР».

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Следственным отделом Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической группе или террористической организации) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время получено постановление Печерского райсуда Киева о разрешении на задержание священнослужителя для участия в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.