В Харькове у двух третей пользователей пропал интернет
22:05, 16 августа 2016Общество
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В Харькове две трети пользователей остались без интернета из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля.
REUTERS
"Повреждение кабеля, которым пользуются и другие провайдеры, зарегистрировано около 16:00. Кабель поврежден в нескольких местах. Это очень крупный сервер и кабель, и быстро такие повреждения устранить не получится", - отметили в компании "Макснет", которой принадлежит кабель, передает Lb.ua.
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Как сообщили в компании, по факту повреждения кабеля открыто уголовное дело.
В сети появились сообщения о том, что есть проблемы с интернетом и у провайдера "Воля" - исчезла связь на Салтовском жилом массиве.
В полиции факт пока что не комментируют.
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