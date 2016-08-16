В Харькове у двух третей пользователей пропал интернет

"Повреждение кабеля, которым пользуются и другие провайдеры, зарегистрировано около 16:00. Кабель поврежден в нескольких местах. Это очень крупный сервер и кабель, и быстро такие повреждения устранить не получится", - отметили в компании "Макснет", которой принадлежит кабель, передает Lb.ua.

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Как сообщили в компании, по факту повреждения кабеля открыто уголовное дело.

В сети появились сообщения о том, что есть проблемы с интернетом и у провайдера "Воля" - исчезла связь на Салтовском жилом массиве.

В полиции факт пока что не комментируют.