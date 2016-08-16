Убийство Шеремета: полиция рассказала о результатах проверки по возможной слежке за журналистом
Информация о том, что якобы замглавы Нацполиции Вадим Троян организовывал слежку за журналистом Павлом Шереметом, не подтвердилась.
О таких результатах служебного расследования сообщила Нацполиция, передает "Украинская правда".
"Сообщаем, что по результатам служебного расследования информация о возможной причастности первого заместителя председателя Нацполиции Вадима Трояна к незаконной слежке за руководителями интернет-издания "Украинская правда" Павлом Шереметом и Еленой Притулой не подтвердилась", - говорится в сообщении полиции.
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Кроме того, в полиции отметили, что материалы служебного расследования направлены в ГПУ для принятия решения в соответствии с законодательством.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство.
К расследованию убийства подключилось и ФБР США. Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.
В СМИ было обнародовано видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб Шеремет.
Видео смонтировано из записей камер наблюдения возле дома, где жил журналист. На видео фигурируют два человека: мужчина и женщина.
Ранее Служба безопасности Украины отказалась сообщить, проводила ли она слежку за журналистом "Украинской правды" Павлом Шереметом и руководителем интернет-издания Аленой Притулой.