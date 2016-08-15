Командир парусника ВМС Италии назвал визит в Одессу историческим событием

На борту указанного корабля, ошвартовавшегося в понедельник у причала Морского вокзала Одесского порта, проходят практику курсанты первого года обучения школы старшинского состава.

«Остановка в порту Одессы является важным историческим моментом для нашего корабля. Впервые за 82 года своего существования он зашел в Черное море, в ваш порт. Одесса хорошо известна среди итальянских моряков, все они мечтают здесь побывать», - сказал Бельфиоре на пресс-конференции, прошедшей на борту парусника.

Он подчеркнул, что проход через Босфор и Дарданеллы является очень важно для курсантов.

Бельфиоре поблагодарил Одессу за теплый прием.

Он рассказал, что численность экипажа корабля – 130 человек, в том числе – 33 курсанта Школы старшинского состава ВМС Италии, из которых 12 девушек. Во время практики на паруснике девушки выполняют обязанности матросов наравне с мужчинами.

После окончания школы старшин они будут служить на кораблях ВМС Италии специалистами в области электротехники и компьютерных систем, медсестрами, или в береговой охране.

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Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Италия в Украине Фабрицио Романо, прибытие в Украину Рalinuro - еще одним шагом на пути консолидации отношений между двумя странами.

«Наши отношения дружественные и теплые, в первую очередь – за счет близости наших культур», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в Одессу сегодня впервые прибыл учебный парусник ВМС Италии Рalinuro.

Парусник был спущен на воду в 1934 году. Представляет собой трехмачтовую баркентину (парусное судно с косыми парусами на всех мачтах, кроме носовой (фок-мачты), несущей прямые паруса). Этот тип парусного вооружения появился в середине 19 века. Водоизмещение - 1450 тонн, длина - 69 метров, ширина 9,8 метров, осадка 5,7 м. Способна развивать скорость до 9,5 узлов. Высота гротмачты - 35 метров, площадь парусов - 1000 кв. м, количество парусов - 15; экипаж - 84 человека.