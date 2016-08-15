"Дружеский визит": в порт Одессы прибыл корабль итальянских ВМС "Палинуро" (фоторепортаж)

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Кроме экипажа, на борту парусника находятся курсанты Школы старшинского состава (г. Таранто), которые проходят традиционную учебную практику после окончания первого курса их обучения.

В программе пребывания - протокольные встречи, торжественная церемония возложения венков к памятнику Неизвестному матросу, посещение факультета ВМС Одесской морской национальной академии, спортивная встреча с украинскими коллегами-курсантами. Жители и гости Одессы также смогут посетить корабль.

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Сегодня итальянский корабль посетил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко. Он провел на борту "Палинуро" встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине полковником Клаудио Деи. Они отметили важность сотрудничества между флотами, общения будущих флотских офицеров двух стран, проведения дружеских визитов кораблей.

Визит "Палинуро" в порт Одессы продлится до 19 августа.