Индекс ПФТС сегодня показал рекордный рост

Индекс ПФТС в пятницу, 19 сентября, продемонстрировал рекордный рост - на 14,28% до 397,34 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 119 млн. 471 тыс. грн.

Как отметила брокер инвестиционной компании Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО, котировки акций украинских эмитентов показали в ходе сегодняшних торгов значительный рост.

Так, по ее информации, котировки покупки «Интерпайп Нижнеднепровского трубопрокатного завода» поднялись на 43,3%, «Лугансктепловоза» - на 83%. Среди ликвидных бумаг наименьший рост за день продемонстрировали акции «Центрэнерго» (+5,6%), добавила брокер. Она отметила также увеличение спроса на «голубые фишки» в целом на сегодняшних торгах в ПФТС.

По словам брокера, краткосрочный оптимизм игроков украинского фондового рынка вызван рядом позитивных новостей с мировых площадок. Сегодня наблюдались пробные покупки в ликвидных именах, и, кроме того, инвесторы не желают выходить из бумаг при текущих уровнях, сообщила она.

Тем не менее, отметила А.НАЗАРЕНКО, активность игроков украинского фондового рынка в настоящее время остается невысокой, хотя частично это связано с тем, что многие участники находятся сейчас на форуме ПФТС в Алуште.