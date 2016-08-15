В центре Одессы состоялся марш в поддержку традиционных ценностей

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 человек сегодня вечером собрались на улице Дерибасовской, откуда прошли на Думскую площадь - к зданию мэрии, где провели вече.

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В числе участников были представители украинских патриотических организаций и священники. Впереди колонны участники мероприятия несли большой баннер с надписью: "Традиционная семья – здоровая нация. Марш традиционных ценностей", также активисты держали в руках плакаты: "Традиционная семья - это отец и мать", "Береги свой род", "Красота материнства" (с изображением женщины с младенцем). Активисты также несли флаги Украины и черно-красные флаги. Они скандировали: "Слава – Украине! Героям – слава!" и пр.

Организаторы отмечали, что данный марш проводиться не с целью противостояния вчерашнему "Маршу равенства", а как альтернатива.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 августа, в Одессе ЛГБТ-активисты провели "Марш равенства".