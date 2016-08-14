За время российской агрессии освобождены из плена или найдены более 3000 украинцев – Тандит

Об этом сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандіт, передает "Громадське".

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"На сегодняшний день освобождены или найдены 3080 человек. Есть еще места, где находятся наши ребята. Они у тех людей, которые подконтрольны прокремлевским марионеткам. Это те места, где они удерживаются незаконно", — сказал Тандит.

По его словам, на временно оккупированной боевиками территории Донбасса незаконно удерживают 107 украинцев, на территории России – 9 человек. Официально боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" подтверждают, что удерживают 45 украинских пленных, отметил Тандит.