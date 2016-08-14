Сегодня православные празднуют Медовый Спас

В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай. Именно поэтому этот день называют Медовым Спасом.

В народе его еще называют Первым Спасом, Спасом на воде, но чаще всего – праздником Маковея.

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На Маковея начинается Успенский пост. По строгости он приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается две недели (до дня Успения Пресвятой Богородицы).

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Медового Спаса.

«Пусть этот светлый праздник объединит украинские семьи. Счастья, мира и Божьей благодати всем нам!», - пожелал глава государства.