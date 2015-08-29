Православные сегодня празднуют третий Спас - Ореховый

Как сообщает Центр информации Украинской православной церкви Московского патриархата, ссылаясь на председателя административного аппарата Киевской митрополии УПЦ МП архимандрита Виктора (Коцабу), сегодня православные празднуют перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

«В народе этот праздник больше известен как Ореховый Спас благодаря началу сбора орехов. Образ Христа очень почитали, поэтому третий Спас, после Медового и Яблочного, называли еще Спас на полотне, Холщовый или Хлебный. В этот день проходили ярмарки, на которых торговали холстами», - сообщил отец Виктор.

«Этот праздник установлен православной церковью в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в Х веке. В документе, найденном в IV веке Евсевием Кесарийским в Эдесском архиве, говорилось о том, что властитель Эдессы Авгарь болел проказой. Зная о чудодейственных способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю живописца Анания с письмом, в котором просил Господа прийти и исцелить его. Господь обещал послать к князю одного из своих учеников, а все попытки Анании написать образ Иисуса Христа остались безуспешными. Тогда Господь попросил подать ему полотенце и отер им Свое лицо. На полотенце отпечатался его лик. После воскресения Христа, апостолом Фомой был послан в Эдессу один из 70-ти учеников Христа Фаддей, который с помощью Нерукотворного Образа Спасителя исцелил царя и распространил там христианство», – пояснил отец Виктор.

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По словам монаха, во времена ереси иконоборцев в Византии VIII века в доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731 года) направил константинопольскому императору письмо, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Эдессе как на общеизвестный факт.

Православной церковью этот тип иконы рассматривался как важное свидетельство истинности иконопочитания, заповеданного самим Христом.

«Икону Иисуса Христа, установленную царем Авгарем над главными воротами города, похитили мусульмане, и лишь девять столетий спустя она была выкуплена византийским императором Михаилом III. В 944 году, в царствование Константина Багрянородного, Эдесская икона была перенесена в Константинополь, тогда же и было установлено ее почитание. Позже с изображения Христа было написано множество икон, которые носили названия Спас на полотне, Спас Нерукотворный», – отметил священнослужитель.

«Хлебным Спасом называют праздник потому, что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание жатвы. В этот день пекли пироги из муки нового урожая. С этого дня христианам разрешалось есть орехи нового урожая», – добавил отец Виктор.