НАБУ о вчерашней стычке с ГПУ: возникла внештатная рабочая ситуация, следственные действия происходили по решению суда

В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали инцидент с сотрудниками Генпрокуратуры, которая произошла вчера в Киеве, "внештатной рабочей ситуацией".

Об этом говорится в "разъяснении" пресс-службы НАБУ.

"В пятницу, 12 августа, во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, в помещение, в котором находились работники Бюро, пытались проникнуть сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые восприняли данные следственные действия, как слежку за собой. В результате возникла внештатная рабочая ситуация", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Бюро, после вмешательства руководителей Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, дальнейшей эскалации удалось избежать.

"Подчеркиваем, что все следственные действия НАБУ по месту инцидента происходили по решению суда в полном соответствии с законом. Окончательная оценка действиям сотрудников ГПУ будет дана после установления всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.