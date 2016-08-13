НАБУ о вчерашней стычке с ГПУ: возникла внештатная рабочая ситуация, следственные действия происходили по решению суда

18:09, 13 августа 2016
Общество
2262 1

В свою очередь в НАБУ изданию сообщили, что выясняют ситуацию и сообщают, что они не проводят незаконных следственных действий.

фото: УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали инцидент с сотрудниками Генпрокуратуры, которая произошла вчера в Киеве, "внештатной рабочей ситуацией".

Об этом говорится в "разъяснении" пресс-службы НАБУ.

"В пятницу, 12 августа, во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, в помещение, в котором находились работники Бюро, пытались проникнуть сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые восприняли данные следственные действия, как слежку за собой. В результате возникла внештатная рабочая ситуация", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ Луценко заявили, что спецназ НАБУ препятствовал следователям зафиксировать факт слежки за прокурорами

Как отметили в Бюро, после вмешательства руководителей Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, дальнейшей эскалации удалось избежать.

"Подчеркиваем, что все следственные действия НАБУ по месту инцидента происходили по решению суда в полном соответствии с законом. Окончательная оценка действиям сотрудников ГПУ будет дана после установления всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter