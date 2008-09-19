Штормовое предупреждение объявлено почти по всей Украине

Киев и область ожидают сильные дожди и порывы ветра - до 20 метров в секунду. На юге, севере и в центре синоптики обещают сильные дожди с ветром. 19-21 сентября ожидается повышение уровней воды - на реках бассейнов Сяна, горной части Днестра - во Львовской и Ивано-Франковских областях, Прута, Сирета. Кое-где уровень воды может повыситься на полтора метра.

На метр может подняться вода и на реках равнинной территории бассейна Днестра - на Тернопольщине и Хмельниччине. А также притоках Припяти.

В горных районах возможны селевые потоки.

5 канал