Во Львове открыли территориальное управление НАБУ

Сегодня состоялось официальное открытие территориального управления НАБУ, юрисдикция которого распространяется на восемь областей – Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Ривненскую и Хмельницкую. Подследственными НАБУ являются судьи, депутаты, руководящий состав государственных органов и органов местного самоуправления.

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Директором Львовского теруправления стал Тарас Лопушанский. В штат предусмотрено набрать 24 человека, пишет ZIK. Кроме директора и заместителя директора, будет работать еще шесть работников персонала, которые будут осуществлять контакты с общественностью и СМИ и логистическое обеспечение работы бюро. Также будет 16 детективов.

«Один из них уже работает здесь, сегодня докладывал мне по одному делу», – отметил Сытник.

В отношении остальных должностей продолжаются конкурсы, которые обещают завершить в ближайшее время. На одну должность претендует 50-60 человек. Пока штат Львовского теруправления недоукомплектован, обращения граждан будут направлять в Киев.

По словам Сытника, одним из приоритетов работы НАБУ в Западном регионе будет вопрос борьбы с контрабандой.

Отвечая на вопрос, будет ли новая структура заниматься коррупционными делами, связанными с подготовкой Львова к «Евро-2012», руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что, согласно закону, те производства, которые были начаты раньше (еще до создания НАБУ) другими органами – прокуратурой или ГПУ, должны быть ими же завершены.