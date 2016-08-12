В Днепре приступили к ремонту военного госпиталя
14:12, 12 августа 2016Общество
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Крышу хирургического корпуса медучреждения чинят впервые за 15 лет.
Ремонт проводится за счет спонсорских и волонтерских средств / Фото: Военный госпиталь
Об этом сообщает citysite.dp.ua.
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Ремонт проводится за счет спонсорских и волонтерских средств.
Крышу хирургического корпуса медучреждения чинят впервые за 15 лет.
Также ремонтируют душевую неврологического отделения, туда были доставлены водонагреватели.
Помогают в ремонтных работах также и волонтеры терапевтического отделения «Ангелы Днепра»: как финансово, так и строительными материалами.
Фото: Военный госпиталь
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