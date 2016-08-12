В Днепре приступили к ремонту военного госпиталя

Об этом сообщает citysite.dp.ua.

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Ремонт проводится за счет спонсорских и волонтерских средств.

Крышу хирургического корпуса медучреждения чинят впервые за 15 лет.

Также ремонтируют душевую неврологического отделения, туда были доставлены водонагреватели.

Помогают в ремонтных работах также и волонтеры терапевтического отделения «Ангелы Днепра»: как финансово, так и строительными материалами.