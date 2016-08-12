В харьковские поликлиники поступили вакцины против детских заболеваний

Об этом сегодня, 12 августа, сообщила заместитель директора Департамент здравоохранения Маргарита Голубова.

Она отметила, что это вакцины против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, гепатита В, отита, менингита. Вакцины начали поступать в харьковские поликлиники в последние полгода. В каждом учреждении препараты хранятся в специальных холодильниках, для проведения детских прививок разработан график.

Читайте такжеВ Минздраве заявляют, что подготовили все документы для растаможки медицинских препаратов

Маргарита Голубова отметила, что имеющиееся в городе количество вакцин покрывает лишь 30% потребности. Тем не менее, в ситуации с вакциными наметилось улучшение, если сравнивать с поступлениями препаратов в последние годы. Например, вакцина БЦЖ не поступала в городские учреждения 2,5 года. Туберкулин (вакцина против туберкулеза) приобретался за средства городского бюджета. Только 27 июля нынешнего года Министерство здравоохранения дало разрешение на ввоз этой вакцины, и скоро она появится в харьковских поликлиниках.

Отметим, все вакцины поставляются в Украину при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по заказу Министерства здравоохранения.