Пассажирский поезд сбил насмерть работника станции
20:40, 18 сентября 2008Общество
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Машинист остановился, но "довольно далеко"
Пассажирский поезд в районе станции Маламовка (Кременчугский район Полтавской области) сбил насмерть работника железнодорожной станции.
Об этом журналистам сообщили в линейном отделе милиции на станции «Кременчуг».
По их данным, пассажирский поезд сбил насмерть 49-летнего монтера. Машинист остановил поезд, но «довольно далеко от места происшествия».
На месте происшествия работает комиссия от администрации железной дороги, транспортная прокуратура и милиция проводят проверки.
Причины инцидента выясняются.
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