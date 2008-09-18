Пассажирский поезд сбил насмерть работника станции

Пассажирский поезд в районе станции Маламовка (Кременчугский район Полтавской области) сбил насмерть работника железнодорожной станции.

Об этом журналистам сообщили в линейном отделе милиции на станции «Кременчуг».

По их данным, пассажирский поезд сбил насмерть 49-летнего монтера. Машинист остановил поезд, но «довольно далеко от места происшествия».

На месте происшествия работает комиссия от администрации железной дороги, транспортная прокуратура и милиция проводят проверки.

Причины инцидента выясняются.