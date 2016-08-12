Онищенко считает, что экстрадировать его из Лондона Генпрокуратуре будет трудно

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Онищенко добавил, что не уклоняется от встречи со следователями ГПУ, но согласен сотрудничать с ними только в Лондоне.

"Нажать", "надавить" на британскую юрисдикцию у господина прокурора не получится никак", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас он находится в Лондоне.

Генпрокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко. НАБУ уже дважды вызывал его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

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5 августа в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.

9 августа Соломенский районный суд города Киева разрешил задержать народного депутата Александра Онищенко с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.