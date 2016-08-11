В Харькове 25 августа начнутся медосмотры школьников

Об этом сегодня, 11 августа, заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Маргарита Голубова, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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По ее словам, в этом году осмотр должны пройти 115 тыс. школьников из 181 учебного учреждения коммунальной формы собственности и 17-ти частных. В прошлом году предварительный осмотр прошли 109 тыс. школьников, у 700 из них были выявлены различные заболевания – от инфекционных до проблем с кожей.

«Если в 200 учебных заведений придет даже по 2-3 больных ребенка, это может негативно отразиться на остальных учащихся. Поэтому профосмотр – достаточно простой и эффективный метод упредить различные ситуации, связанные со здоровьем школьников», - отметила Голубова.

По ее словам, уже с 20 сентября начнутся плановые углубленные медицинские осмотры, которые дают возможность медикам выявлять у учащихся различные заболевания на ранних стадиях, а родителям детей - своевременно обращаться за дальнейшей врачебной помощью в медицинские учреждения.