Во Львове из колонии сбежал осужденный за убийство
09:42, 09 августа 2016Общество
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Во Львове из исправительной колонии сбежал осужденный за убийство заключенный.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.
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По данным ведомства, 38-летний осужденный по ст.115 УК Украины (убийство), который в 2011 году по решению суда был лишен свободы на 9 лет, сбежал из колонии 8 августа, около 21:45. Его приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка.
Все обстоятельства произошедшего и возможное место пребывания беглеца устанавливаются.
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