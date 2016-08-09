Во Львове из колонии сбежал осужденный за убийство

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области.

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По данным ведомства, 38-летний осужденный по ст.115 УК Украины (убийство), который в 2011 году по решению суда был лишен свободы на 9 лет, сбежал из колонии 8 августа, около 21:45. Его приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, короткая стрижка.

Все обстоятельства произошедшего и возможное место пребывания беглеца устанавливаются.