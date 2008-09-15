В Донецке неделю держали студентку в заложницах

Работники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью вчера в Донецкой области освободили студентку, которую злоумышленники неделю удерживали в заложницах с требованием выкупа в сумме 50 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, об этом информировал первый заместитель министра внутренних дел – начальник ГУБОП Владимир БЕДРИКИВСКИЙ.

Вчера около 23.00 бойцы подразделения быстрого реагирования «Сокол» УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области освободили студентку 5-го курса исторического факультета Донецкого национального университета 1987 года рождения.

Вечером 8 сентября девушку выкрали неизвестные возле общежития ДНУ. С этого времени ее удерживали в съемной квартире в одной из пятиэтажек в г. Донецк. Глаза девушки злоумышленники заклеили скетчем. За освобождение заложницы похитители требовали у ее матери, которая выехала на заработки в США, сначала 200 тысяч американских долларов, потом сумму выкупа уменьшили до 50 тысяч.

В результате операции заложница была освобождена, а ее похитители взяты под стражу. Среди четырех задержанных злоумышленников, в частности, молодая женщина (1986 г.р.), которая звонила по матери жертвы, и уроженец Кабардино-Балкарии, гражданин РФ (1985 г.р.).

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Ворошиловским райотделом милиции возбуждено уголовное дело.