Дело о взятке в $150 тысяч: суд назначил чиновнице Минагропрода залог в 124,2 тысяч гривен

19:50, 04 августа 2016
Общество
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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде взятия под стражу с правом внесения залога в сумме 124,2 тыс.. грн для и.о. директора Департамента по управлению госсобственностью Министерства аграрной политики и продовольствия Елены Полищук.

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Как сообщили УНИАН в Соломенском суде, такое решение было принято судом сегодня.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками СБУ задержали чиновницу Министерства аграрной политики и продовольствия во время получения взятки в 150 тыс. долл.

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По данным СБУ, чиновница вымогала от предпринимателя 150 тыс. долл. за содействие в победе в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия.

Правоохранители задержали чиновницу в столице на служебной стоянке министерства во время получения всей суммы взятки.

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