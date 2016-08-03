СБУ поймала на взятке в $150 тысяч чиновницу Минагропрода (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Чиновница требовала от предпринимателя 150 тысяч долларов за содействие в победе в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия», - говорится в сообщении.

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Имущественный комплекс госактива, который находится в процессе ликвидации за долги, находится возле Харькова.

Правоохранители задержали чиновницу в столице на служебной стоянке министерства во время получения всей суммы взятки.

Начальница отдела задержана в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ей будет объявлено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.