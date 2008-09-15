В Египте разбился автобус с украинскими туристами: есть погибшие
11:47, 15 сентября 2008Общество
3232 0
Обстоятельства трагедии выясняются
В Египте разбился автобус с российскими и украинскими туристами, в результате чего погибли 12 человек, еще 37 получили ранения. По сообщениям представителей местных спасательных служб, на одной из дорог на юге египетского полуострова Синай в окрестностях г.Рас Садр произошло лобовое столкновение автобуса с грузовиком. Погибли семь туристов и пять граждан Египта. Среди погибших есть граждане России, Украины и Нидерландов. Обстоятельства трагедии выясняются, передает Associated Press.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter