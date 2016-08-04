На Днепропетровщине стало больше хищников

Об этом сайту «Днепра вечернего» сообщил председатель областного общества «Охотников и рыболовов Днепропетровской области» Василий Тыбан.

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"В прошлом году в связи с проведением АТО в Межевском, Покровском, Петропавловском районах была приостановлена охота, что вызвало увеличение численности хищников – волков и лисиц. В целом количество волков на Днепропетровщине увеличилось В прошлом году охотники области добыли более 120 волков", - отметил Василий Тыбан.