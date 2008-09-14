Среди погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми 5 граждан Украины

Среди погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Перми находились иностранные граждане. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота". В частности, 9 граждан Азербайджана, 5 - Украины (список) , по одному - Франции, Швейцарии, Латвии, США, Германии, Турции и Италии.

Согласно сообщению авиакомпании, на борту самолета Boeing-737 находилось 82 пассажира, в том числе 7 детей, 6 членов экипажа из Архангельска. Ранее сообщалось по данным следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, в результате аварии погибли 90 человек.

На месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. В "Аэрофлоте" создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Также компания сообщили технические данные разбившегося самолета: год выпуска - сентябрь 1992 г., 10/12 мест - бизнес-класс, 98 - экономического класса. Судно было взято в аренду на период с 28 июля 2008 г. по 21 марта 2013 г. Предыдущий эксплуатант - Xiamen Airlines (Китай), лизингодатель - Pinewatch Limited.

Рейс 821 "Москва-Пермь" выполнялся дочерней компанией "Аэрофлота" - "Аэрофлот Норд". Самолет вылетел из Москвы в 01:10 мск и через два часа, при заходе на посадку, на высоте 1500 м с ним пропала связь. По данным МЧС, при падении самолет ударился о землю и загорелся. Самолет Boeing-737 упал на подъездные железнодорожные пути. Обломки самолета разбросаны в радиусе 4 км.