В Нацгвардии заявили, что военные во время столкновений со сторонниками "торнадовцев" не пострадали
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время столкновений со сторонниками бойцов спецроты «Торнадо» под Оболонским районным судом. Киева не пострадали.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.
«Военнослужащие Нацгвардии во время несения службы слезоточивый газ не применяли и выполняли свои задачи в рамках действующего законодательства. Во время столкновений личный состав травм не получил», - говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что следственным отделом Оболонского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.293 (Групповое нарушение общественного порядка) ч. 3 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц).
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«В рамках уголовного производства правоохранители проводят неотложные следственные действия, среди которых будет изыматься видео событий и сбор других вещественных доказательств», - говорится в сообщении.
Напомним, что 2 августа в Оболонском райсуде г.Киева рассматривалось дело бойцов расформированной спецроты «Торнадо». В то же время под зданием суда собрались сторонники подсудимых, требовавшие пустить их на заседание суда, которое проходило в закрытом режиме. Во время митинга произошли столкновения сторонников «торнадовцев» с правоохранителями.
Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восемь бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.
В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».