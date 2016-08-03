В Нацгвардии заявили, что военные во время столкновений со сторонниками "торнадовцев" не пострадали

Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

«Военнослужащие Нацгвардии во время несения службы слезоточивый газ не применяли и выполняли свои задачи в рамках действующего законодательства. Во время столкновений личный состав травм не получил», - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что следственным отделом Оболонского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.293 (Групповое нарушение общественного порядка) ч. 3 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц).

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«В рамках уголовного производства правоохранители проводят неотложные следственные действия, среди которых будет изыматься видео событий и сбор других вещественных доказательств», - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 августа в Оболонском райсуде г.Киева рассматривалось дело бойцов расформированной спецроты «Торнадо». В то же время под зданием суда собрались сторонники подсудимых, требовавшие пустить их на заседание суда, которое проходило в закрытом режиме. Во время митинга произошли столкновения сторонников «торнадовцев» с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восемь бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».