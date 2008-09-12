Украинские фильмы претендуют на все главные призы кинофестиваля в Анапе

12 сентября в Анапе (Россия) начал свою работу XVII открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок», на котором представлена программа «В фокусе, - Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Nemiroff, которая вместе с Украинским кинофондом реализуют совместный проект по поддержке отечественного кинематографа за рубежом.

В соответствии с сообщением, в этом году украинские фильмы представлены во всех программах фестиваля и претендуют на главные призы всех конкурсных категорий.

Кроме того, особое событие «Киношоку-2008» - это премьера нового исторического фильма Олеся ЯНЧУКА «Владыка Андрей», который режиссер лично представляет в Анапе вместе с автором сценария Михаилом ШАЕВИЧЕМ.

Украинским участником конкурсной программы полнометражных фильмов будет новая картина Романа БАЛАЯНА «Райские птицы».

В конкурсе короткометражных фильмов «Границы шока» Украину представляет студенческая работа молодого кинематографиста Дмитрия МОИСЕЕВА «Пришелец». Еще одна его работа будет представлена в октябре в конкурсе «Украинская панорама» на фестивале «Молодость».

В зрительском конкурсе «ТВ-шок» Украину представляет комедия «Караси» от лидера национального телепродакшна - компании Star-Media, продюсеров Юрия МИНЗЯНОВА и Влада РЯШИНА и режиссера Сергея КРУТИНА с Еленой ЯКОВЛЕВОЙ и Юрием СТЕПАНОВЫМ в главных ролях.

В спецпрограмме «Хиты нового времени» будет представлен кинопроект года «Сафо». Лидер национального кинопроката среди отечественных лент.

14 сентября в рамках кинофестиваля пройдет День Украины.

Справка УНИАН. Украинский кинофонд был презентован год назад в рамках Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Украинский кинофонд является частным предприятием, основными задачами которого является ознакомление иностранных кинопрофессионалов и публика с классическими и новыми украинскими фильмами и популяризация украинского кино в целом.

В 2008 году компания Nemiroff и Украинский кинофонд (UCF) объявили о начале реализации совместного проекта по поддержке отечественного кинематографа за рубежом. В рамках этого проекта в феврале 2008 года международный бренд Nemiroff и UCF впервые открыли совместный стенд на кинорынке Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale 2008) и провели масштабный прием-презентацию украинского кино.