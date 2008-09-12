Гран-при Форума издателей во Львове получил "Гамлет"

Гран-при XV Национальной книжной выставки-ярмарки «Форум издателей во Львове» во время награждения победителей крупнейшей книжной ярмарки Украины получила книга "Вильям Шекспир. Гамлет, принц датский" издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

Были отмечены утонченный дизайн и стилистика издания, а также перевод, который сделал писатель Юрий АНДРУХОВИЧ.

Львовское издательство "Видавництво Старого Лева", которое специализируется на выпуске детской литературы, получило специальную награду от министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО – компьютер.

Вручая награду, Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что МВД Украины приобретет тысячу книг издательства "Видавництво Старого Лева" и передаст их в детские дома Луганской области.