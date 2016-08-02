В Одессе пройдет международная велогонка Odessa Grand Prix-2016

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор гонки Сергей Краснов. По его словам, к участию заявлено 14 команд и 84 гонщика.

В первый день соревнования пройдут в историческом центре Одессы. Старт - на улице Дерибасовской. Протяженность дистанции – более 40 км, из которых около 20 - по брусчатке.

Как отметил председатель общественной организации «Южная велосипедная лига Одессы» Олег Березовский, в соревнованиях примут участие команды из Украины, Швеции, Израиля, Молдовы, Белоруссии, Китая.