В Одессе пройдет международная велогонка Odessa Grand Prix-2016
21:16, 02 августа 2016Общество
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В Одессе 6-7 августа состоится международная велогонка Odessa Grand Prix-2016.
В первый день соревнования будут проходить в историческом центре Одессы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор гонки Сергей Краснов. По его словам, к участию заявлено 14 команд и 84 гонщика.
В первый день соревнования пройдут в историческом центре Одессы. Старт - на улице Дерибасовской. Протяженность дистанции – более 40 км, из которых около 20 - по брусчатке.
Как отметил председатель общественной организации «Южная велосипедная лига Одессы» Олег Березовский, в соревнованиях примут участие команды из Украины, Швеции, Израиля, Молдовы, Белоруссии, Китая.
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