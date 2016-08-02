В Черновцах СБУ изъяла у "черных археологов" 4 тысячи ценных документов УПА

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге начальник управления СБУ области Руслан Сторожук продемонстрировал журналистам часть этих документов.

Он не смог ответить на вопрос, когда именно были обнаружены и изъяты эти материалы, ссылаясь на следствие.

В то же время Сторожук сообщил, что двое «черных археологов» на территории Тернопольской области на 4-метровой глубине откопали бидон, заполненный историческими документами. Мужчины привезли эти исторические ценности в Черновцы с целью продажи. Однако сотрудники СБУ выявили этих людей и убедили их добровольно вернуть материалы.

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По словам руководителя управления СБУ, приблизительная стоимость этих документов – более 20 тысяч долларов.

«Среди документов – более 4000 печатных и рукописных документов. Одна из самых больших ценностей – клише так называемых денежных знаков периода УПА – бофонов», - сообщил Сторожук.

Сотрудники СБУ передали документы для оценки и анализа историками Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

«После проведения экспертизы наши эксперты сделали заключение об уникальности материалов в связи с тем, что они впервые попали для изучения», - сообщил чиновник.

По словам кандидата исторических наук ЧНУ Олега Суровцева, в бидоне были обнаружены документы о деятельности УПА периода 1945-1947 годов.

«Эти документы, в основном, не о боевой деятельности, военных действиях против советской армии, а материалы о социальной, общественно-политической работе, воспитательной и просветительской работе УПА с населением. Есть и агитационные материалы о том, как надо воспитывать детей, есть отдельные обращения к учителям, врачам, студентам», - сообщил историк.

«Среди выявленных материалов – статистические отчеты, где описываются настроения населения. Есть подробные описания голода 1946-1947 годов на территории Тернопольщины. Есть статические данные относительно умерших во время голода. Отдельный вопрос посвящен выборам в Советской Украине. Есть агитация против этих выборов. Разъяснение для населения, что эти выборы – это фикция, что это выборы без выбора. Также много материалов посвящено внутренним вопросам и проблемам, которые существовали в УПА», - добавил Суровцев.