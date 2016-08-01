В Донецкой области будут заочно судить "замгенпрокурора ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в ходе следствия установлено, что в течение 2005-2014 годов Мария Подсушная работала в органах прокуратуры Донецкой области. В сентябре 2014 года, когда часть территорий Донбасса оккупировали террористы «ДНР», и работники прокуратуры Донетчины переехали в освобожденный от боевиков Мариуполь, она уволилась с должности старшего прокурора отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Донецкой области и перешла на сторону террористов.

С ноября 2014 года и по настоящее время обвиняемая работает в так называемой «генеральной прокуратуре ДНР» на должности «заместителя генерального прокурора».

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Экс-работник органов прокуратуры Украины, работая на террористов, отдает преступные приказы и указания подчиненным ей лицам по организации контроля за выполнением сотрудниками «генпрокуратуры ДНР» незаконных приказов «генпрокурора ДНР», тем самым совершая противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Поскольку в ходе следствия женщина на допросы к следователям на являлась и продолжает находиться на временно оккупированной террористами территории, в отношении нее было проведено специальное досудебное расследование.

29 июля обвинительный акт для заочного его осуждения прокуратурой направлен в суд. Подсушная обвиняется в участии в террористической группе или террористической организации. За сотрудничество с террористами ей грозит до 15 лет лишения свободы.